Lazio, confronto tra Sarri e Fabiani: si attende la decisione del tecnico

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Sono ormai due anni che Lotito si ritrova intrappolato nel rebus allenatore, senza riuscire a trovare una vera stabilità. Tutto ruota ancora attorno al confronto decisivo con Maurizio Sarri, l’uomo chiamato a salvare la stagione ma ormai vicino all’addio. I due potrebbero incontrarsi a breve per definire la separazione, mentre il tecnico è pronto ad accettare la proposta dell’Atalanta. Prima, però, resta da risolvere il nodo del contratto valido fino al 2028 e tutti gli aspetti economici legati alla chiusura del rapporto.

Lotito avrebbe sperato in un passo indietro spontaneo di Sarri, ma la situazione resta delicata e imprevedibile. Intanto il tecnico, riporta il Corriere dello Sport, ha già avuto un confronto con il ds Fabiani, parlando soprattutto di quelle dinamiche interne e dei rapporti di forza che lo hanno convinto di non poter più guardare avanti con fiducia.

La Lazio, nel frattempo, si muove per non farsi trovare impreparata. Ci sono stati contatti con allenatori e procuratori, sia ufficiali che informali, ma una scelta definitiva non è ancora stata presa. Ancora una volta, il club biancoceleste si ritrova sospeso tra incertezza e cambiamento.

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