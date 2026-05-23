Lazio, questa volta nessun 'Mister X': Lotito sceglierà il post Sarri tra cinque nomi
RASSEGNA STAMPA - Sono aperti i casting per il nuovo allenatore della Lazio, ma questa volta non ci sarà nessun effetto sorpresa. Quella di questa sera contro il Pisa sarà l'ultima partita di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, poi le strade si divideranno nuovamente.
Per il suo successore, c'è una cerchia ristretta di papabili e, secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, non dovrebbe spuntare fuori nessun 'Mister X' a sorpresa: sembra che il prossimo allenatore della Lazio sarà uno tra Thiago Motta, Gennaro Gattuso, Raffaele Palladino, Sergio Conceicao e Fabio Pisacane.
Aiutaci a non fermarci: seleziona LaLazioSiamoNoi.it come fonte preferita su Google -> https://www.google.com/preferences/source?q=lalaziosiamonoi.it