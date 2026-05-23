Serie A, non solo Lazio - Pisa: il programma della giornata
23.05.2026 11:45 di Simone Locusta
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Il campionato volge al termine. L'ultima giornata della stagione 2025/26 si è aperto con l'1-1 tra Fiorentina e Atalanta. Nella giornata di oggi sono in programma altre due sfide: alle 18:30 i campioni d'Italia dell'Inter scenderanno in campo in casa del Bologna, mentre alle 20:45 sarà il turno di Lazio e Pisa. Un ultimo match per chiudere in maniera dignitosa un campionato che non può esser definito positivo per i due club.
BOLOGNA - INTER (Ore 18:30)
LAZIO - PISA (Ore 20:45)
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.