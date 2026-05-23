Calciomercato Lazio | Sono tutti in vendita: il punto sui possibili partenti

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RASSEGNA STAMPA - C'è aria di cambiamento dalle parti di Formello. Dalla guida tecnica ai giocatori, sono tutti in discussione. Maurizio Sarri siederà per l'ultima volta sulla panchina della Lazio questa sera all'Olimpico (è molto vicino all'Atalanta), ma la sfida contro il Pisa sarà l'ultima in biancoceleste anche per molti calciatori.

Nella sua edizione odierna, Il Corriere della Sera ha fatto il punto della situazione in uscita. Provedel è in bilico, Bologna e Inter sono sulle sue tracce, potrebbe esser ceduto per fare plusvalenza e puntare su Motta; in difesa, Gila e Romagnoli hanno le valigie pronte (entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2027), per il primo andrà riconosciuto il 50% della rivendita al Real Madrid, mentre per il secondo la Lazio chiede circa 10 milioni di euro (interessa ancora all'Al Sadd).

Anche Nuno Tavares è in uscita, vuole giocare a livelli più alti nonostante le prestazioni altalenanti, la Lazio lo valuta 10/12 milioni di euro (il 35% andrebbe riconosciuto all'Arsenal). A Hysaj, Pedro e Basic scadrà il contratto, ma per il croato sono ancora in corso riflessioni su un possibile rinnovo al ribasso.

In attacco la situazione è ancora più critica. Cancellieri e Isaksen verrebbero ceduti di fronte a una buona offerta (6-8 milioni per l'italiano, il doppio per il danese), così come Noslin e Dia. Anche capitan Zaccagni è in bilico, si sta guardando intorno in quanto ritiene concluso il suo ciclo nella Capitale. Dodici giocatori (almeno) in bilico, ma anche in dirigenza la posizione di Fabiani non è così salda.

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