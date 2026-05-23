Lazio, i compagni salutano Pedro: ecco i loro messaggi - VIDEO
23.05.2026 13:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Pedro verso l'addio. Contro il Pisa giocherà la sua ultima partita con la maglia della Lazio, prima di lasciare la Capitale, All'Olimpico sarà omaggiato dalla società biancoceleste e da Fantacalcio, che su Instagram ha pubblicato un video speciale proprio per lo spagnolo. Tra i saluti ci sono quelli dei suoi attuali compagni Provedel, Gila e Patric. Di seguito il filmato.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.