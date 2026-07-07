Arbitri, ufficiale nuovo designatore di Serie A e B: prende il posto di Rocchi

07.07.2026 13:30 di  Alessandro Vittori  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Arbitri, ufficiale nuovo designatore di Serie A e B: prende il posto di Rocchi
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Adesso è anche ufficiale, Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B. Il 50 enne, ex arbitro internazionale, riconosciuto come un’eccellenza tra i fischietti, prende il posto di Gianluca Rocchi, autosospesosi dopo la vicenda giudiziaria che lo vede tra gli indagati dalla Procura di Milano.

CONCORRENZA - Orsato è stato nominato dal Comitato Nazionale dell'Aia su indicazione del nuovo Direttore Tecnico Domenico Messina. Qualche giorno fa era circolata anche l’ipotesi di un ritorno di Nicola Rizzoli, anche se il nome forte per la successione a Rocchi è sempre stato quello dell’ex fischietto di Schio, che vanta anche un anno di esperienza come designatore in Serie C.

GLI ALTRI - Alla guida della Commissione arbitri della Serie C è stato nominato Nicola Ayroldi, che di fatto prende il posto appartenuto la scorsa stagione a Orsato. A sorpresa Paolo Dondarini sarà il nuovo designatore della Serie D, al posto di Stefano Braschi, che sembrava destinato a proseguire il suo percorso.

Alessandro Vittori
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Alessandro Vittori
Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.