Arbitri, ufficiale nuovo designatore di Serie A e B: prende il posto di Rocchi
Adesso è anche ufficiale, Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B. Il 50 enne, ex arbitro internazionale, riconosciuto come un’eccellenza tra i fischietti, prende il posto di Gianluca Rocchi, autosospesosi dopo la vicenda giudiziaria che lo vede tra gli indagati dalla Procura di Milano.
CONCORRENZA - Orsato è stato nominato dal Comitato Nazionale dell'Aia su indicazione del nuovo Direttore Tecnico Domenico Messina. Qualche giorno fa era circolata anche l’ipotesi di un ritorno di Nicola Rizzoli, anche se il nome forte per la successione a Rocchi è sempre stato quello dell’ex fischietto di Schio, che vanta anche un anno di esperienza come designatore in Serie C.
GLI ALTRI - Alla guida della Commissione arbitri della Serie C è stato nominato Nicola Ayroldi, che di fatto prende il posto appartenuto la scorsa stagione a Orsato. A sorpresa Paolo Dondarini sarà il nuovo designatore della Serie D, al posto di Stefano Braschi, che sembrava destinato a proseguire il suo percorso.