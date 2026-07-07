WOMEN | Lazio, niente Reggina per Grassadonia: resterà a Formello

07.07.2026 11:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
WOMEN | Lazio, niente Reggina per Grassadonia: resterà a Formello

RASSEGNA STAMPA - Nuova estate di rivoluzione per la Lazio Women. Ma non in panchina. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico Gianluca Grassadonia va verso la conferma. Non andrà alla Reggina, quindi, dove Ginestra ora è in pole. Negli ultimi mesi c'erano state tante voci sul suo futuro, sembrava destinato a cambiare aria per ripartire altrove. E invece la guida della ragazze biancocelesti resterà la stessa. A livello di squadra, però, andranno via Le Bihan, Piemonte, Oliviero, Durante e D'Auria. 

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.