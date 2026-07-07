WOMEN | Lazio, niente Reggina per Grassadonia: resterà a Formello
07.07.2026 11:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Nuova estate di rivoluzione per la Lazio Women. Ma non in panchina. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico Gianluca Grassadonia va verso la conferma. Non andrà alla Reggina, quindi, dove Ginestra ora è in pole. Negli ultimi mesi c'erano state tante voci sul suo futuro, sembrava destinato a cambiare aria per ripartire altrove. E invece la guida della ragazze biancocelesti resterà la stessa. A livello di squadra, però, andranno via Le Bihan, Piemonte, Oliviero, Durante e D'Auria.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.