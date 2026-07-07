Lazio, Rovella verso la permanenza: ecco la richiesta al suo agente
RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella vuole restare alla Lazio. Questa è la sua intenzione, come si legge nell'edizione odierna de Il Messaggero. Il centrocampista, che ha ancora due anni di contratto, nei giorni scorsi avrebbe fatto sapere al suo agente Riso di voler rimanere a Formello. Non ci sono margini per una cessione, quindi, almeno non quest'estate.
È stato vicino all'addio la scorsa estate, quando però il mercato bloccato aveva portato la società a congelare ogni tipo di operazione. Dopo un'annata tormentata dagli infortuni, prima con la pubalgia e poi l'operazione per la rottura della clavicola, ora punta a ripartire da subito in campo con Gattuso. Si giocherà il posto con Cataldi, altro giocatore disposto a rimanere e a firmare un rinnovo di contratto a vita.