Lazio, Gattuso torna a Formello: si sceglie la data della sua presentazione
RASSEGNA STAMPA - Attesa per la data della presentazione di Gennaro Gattuso. In settimana, il nuovo tecnico della Lazio sarà presentato ufficialmente a Formello. Nei prossimi giorni, infatti, tornerà in città e verrà presa una decisione sulla sua conferenza stampa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, dovrebbe essere giovedì o venerdì (più probabilmente il secondo). Difficile che possa essere sabato, quando alle 17 sono previsti gli 'Stati Generali della Lazialità', un'altra manifestazione di confronto promossa dai giornalisti Alberto Ciapparoni e Federico Marconi (Teatro Manzoni). La società non dovrebbe interferire con questo evento, diverso invece rispetto a quanto ha fatto giovedì scorso prima della contestazione da Ponte Milvio a Piazzale Ankara, quando sono state rese note le maglie della prossima stagione.