Calciomercato Lazio | Maldini e Touré per Gila: il retroscena sull'Atalanta

07.07.2026 08:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Maldini e Touré per Gila: il retroscena sull'Atalanta
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RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Gila ha scelto: vuole il Milan, non l'Atalanta. Piuttosto avrebbe preferito anche il Napoli. Insomma, vuole andare in una big e non giocare la Conference, nonostante in nerazzurro avrebbe ritrovato Maurizio Sarri. E soprattutto a Formello avevano accettato l'offerta arrivata da Bergamo nei giorni scorsi. Con il club rossonero, invece, deve essere ancora tutto definito: la prima proposta è stata rifiutata da Lotito, servirà un rilancio per chiudere l'affare.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Dea aveva raggiunto l'accordo con la Lazio: si trattava di 25 milioni di euro più il 50% di Touré e il prestito di Maldini. Due contropartite tecniche più una cospicua cifra, che si avvicina alle richieste del presidente biancoceleste. A fare muro però è stato proprio Gila, che ha scelto Milano. La proposta è più allettante: 5 milioni di ingaggio (per cinque anni) contro 3. Per questo ora si aspetta solo il semaforo verde per completare l'operazione.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.