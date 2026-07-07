Calciomercato Lazio | Dominguez in salita: la richiesta di Lotito
07.07.2026 09:30 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Procede la trattativa per Asp Jensen per cui la Lazio ha presentato un'offerta. Si attende una risposta dal Bayern Monaco. Nel frattempo però appare più complessa quella per Sergi Dominguez.
La Dinamo Zagabria di Zvonimir Boban parte da una richiesta di 15 milioni, una valutazione alta e influenzata anche dal Barcellona che conserva il 20% sulla futura rivendita del centrale catalano.
Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio ritiene eccessiva quella cifra e punta a chiudere intorno ai 10-11 milioni per il difensore centrale. I contatti entreranno nel vivo soprattutto quando sarà formalizzato l'addio di Mario Gila.