Lazio, Rambaudi: "Coppola o Comuzzo? Ecco chi preferisco"

07.07.2026 14:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, Rambaudi: "Coppola o Comuzzo? Ecco chi preferisco"
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L'ex calciatore della Lazio Roberto Rambaudi ha commentato le voci di mercato in merito all'interesse da parte del club biancoceleste per Pietro Comuzzo della Fiorentina e Diego Coppola del Brighton. Di seguito il suo pensiero.

"Comuzzo? L’ho commentato in Under 21, mi piace. Giovane il giusto, può e deve migliorare tanto. L’accoppiata Comuzzo-Provstgaard la reputo buona, poi dipende da chi hanno vicino. Se vuoi puntare su questo giocatore, ci può stare: è attento, sa riconoscere il momento ed essere umile capendo i propri limiti; assomiglia sotto questi aspetti al danese. Ragazzo serio, un professionista. Non è un braccetto secondo me, è un finto lento. Sa quando rompere la linea, nell’uno contro uno va a prendere l’avversario. Poi difensori veloci come Gila non ce ne sono, è forte. Comuzzo e Provstgaard sono due ottimi giocatori".

"Coppola o Comuzzo? Io preferisco il secondo. Il Porto su Tavares Per il modo di giocare in modo offensivo, mi piace molto; se lo sfrutti in una certa maniera, è un fattore. Poi ha dei limiti a livello di concentrazione, deve migliorarsi. In questa situazione economica, se danno 20 milioni, la Lazio lo cederà. Per me dipende anche da cosa chiede Gattuso".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.