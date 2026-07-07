Storace rivela: "Sono stato io a salvare la Lazio non Lotito!"
Ospite del podcast Sette Vite, condotto da Hoara Borselli, l’ex presidente della Regione Lazio Francesco Storace è tornato a parlare di quando Claudio Lotito rilevò la Lazio.
“In realtà la Lazio la salvai io, non Lotito. E questa croce me la devo portare appresso io” ha detto Storace in riferimento al periodo tra il 2003 e il 2004 quando la società biancoceleste era vicino al fallimento nel post Cragnotti.
Stando a quanto detto da Storace alcuni esponenti della sua giunta gli segnalarono la disponibilità di Claudio Lotito ad acquistare il club. Lotito vantava alcuni crediti mai riscossi nei confronti dell’ente e chiese che venissero certificati, Storace, sottolinea nel racconto, di aver agito esclusivamente nel rispetto dei propri doveri istituzionale.
Dopo quella certificazione, racconta ancora Storace, Lotito si rivolse al governo e alla Banca di Roma per completare l’operazione: “Il resto se l'è visto lui. Scherzando ai laziali ho sempre detto, mica lo potevo dare alla Roma!”.
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