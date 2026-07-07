Lazio, Liverani: "Con Mancini ero felice. Delio Rossi? Straordinario"

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Tra i tanti temi toccanti nell'intervista a DoppioPasso Liverani ha parlato anche di Mancini e dei suoi primi anni da allenatore della Lazio: "Quando è arrivato con tanti di noi era stato compagno. Io di lui ho un bel ricorso, soprattutto nei primi mesi. Mancini era un allenatore che mi stimolava, ero felice”.

Su Delio Rossi invece: "L’inizio con Delio Rossi fu un po’ particolare. Lui arriva che io avevo appena perso mia mamma e quell’anno c’è l’Intertoto e io vado a scadenza. Un’estate complicata, lui da professionista e da allenatore, voleva partire forte non conoscendoci. Se lo conosci è una persona straordinaria ma a primo impatto rimane un po’ burbero. Facciamo una stagione molto bella, sesti dopo l’anno prima nessuno se l’aspettava. Da lì nasce Delio Rossi: grande tecnico, grande insegnante di calcio, persona squisita”.

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