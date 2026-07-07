"Non scorderò mai l'amichevole Lazio-Chelsea", il retroscena di Liverani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I primi anni alla Lazio furono tutt'altro che semplici per Fabio Liverani. La sua fede giallorossa e l'approdo alla Lazio sembravano essere due mondi che non si sarebbero mai incontrati e per diverso tempo fu proprio così.

L'ex Lazio ha raccontato, tra le varie cose, anche un aneddoto che fa riferimento a un'amichevole che la Lazio giocò in pre campionato contro il Chelsea: "Non scorderò mai un’amichevole al Flaminio, Lazio-Chelsea. Io gioco il primo tempo, i tifosi erano talmente intelligenti che iniziavano a fischiare sull’intenzione di chi mi passava la palla. Quella è stata davvero pesante, dovevamo giocare un tempo per uno e su questo Mancini è stato bravo perché alla fine ho giocato per tutta la gara".

Poi la tregua e l'amore con i tifosi della Lazio: "Dopo vedono che non vado via, che non accetto destinazioni, che ero detto la Lazio. In quella stagione dopo la quarta/quinta partita arriva una tregua. Mi chiamano i tifosi sotto la Nord e da lì è stato un rapporto d’amore, dopo sono rimasto, ho fatto il capitano, abbiamo vinto tante battaglie. Se devo dire una cosa del tifoso laziale è che sa riconoscere l’uomo oltre il calciatore. Quello che mi rende orgoglioso oggi è che mi rispettano come persona".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.