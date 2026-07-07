Brasile, Romario durissimo: "Endrick pessimo. Che ca**o ha fatto Ancelotti?"

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Romario ne ha per tutti. La leggenda verdeoro si è sfogato contro Endrick, Vinicius Junior e Carlo Ancelotti dopo l'eliminazione della Seleçao per mano della Norvegia negli ottavi di finale del Mondiale. Il quattro volte campione del mondo è rimasto basito di fronte all'occasionissima da gol gettata alle ortiche al 13° minuto del secondo tempo dal giovanissimo del Real Madrid: "Se ti trovi lì, hai la responsabilità di fare gol, non ci sono scuse. La colpa del gol sbagliato da Endrick è stata dello stesso Endrick", ha esordito a Romario TV.

"Quando arrivi lì, devi concentrarti per fare gol, perché è la palla decisiva, quella che decide una partita. Mi piace, penso che sarà un giocatore che ci regalerà grandi gioie, ma ieri (domenica, ndr) è stato pessimo". La critica al numero 7, Vinicius Jr, è legata invece al rigore fallito da Bruno Guimaraes, nel corso del primo tempo. E l'ha presto spiegata: "Ho sentito e letto, riguardo al rigore, che Bruno Guimarães era andato meglio di lui e che Bruno calcia i rigori meglio, motivo per cui l'ordine era che calciasse lui. Tutto fantastico, bellissimo, ha rispettato le consegne dell'allenatore. Ma in quel momento, se sei il numero 7 della Nazionale, devi andare lì, prendere la palla e dire: 'Calcio io'".

Nemmeno Ancelotti graziato. Le due lamentele sono legate all'ex Atalanta Ederson, prossimo al Manchester United. Romario non ha condiviso la sua convocazione al posto del romanista Wesley, infortunatosi alla vigilia del Mondiale, e contesta anche l'ingresso del centrocampista al posto di Bruno Guimaraes nel secondo tempo contro la Norvegia: "Toglie Bruno Guimarães e inserisce Éderson per fare cosa? Vorrei capire che ca**o voleva fare in quel momento. Non abbiamo un terzino perché non lo ha convocato. C'era un terzino, si è fatto male e lui ha convocato un difensore centrale. Ha convocato Wesley, si è infortunato, e avrebbe dovuto portarne un altro. Lo so che non ci sono terzini, ma c'è sicuramente qualcuno meglio di Ederson per giocare sulla fascia".