Flaminio, Gualtieri: "Il progetto della Lazio è una priorità per noi!"
Giovedì inizierà la conferenza dei servizi per la valutazione del progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio presentato dalla Lazio. Un primo passo verso l'obiettivo posto dalla società biancoceleste che ora spera di riuscire a superare agevolmente tutti i possibili ostacoli e rallentamenti burocratici e di controllo. Proprio in merito alla conferenza dei servizi e alla volontà della Lazio di riqualificare il Flaminio, si è espresso anche il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.
"Il recupero e la riqualificazione dello Stadio Flaminio rappresentano una priorità per questa amministrazione, perché parliamo di un luogo simbolico della città che merita di tornare a vivere e a essere valorizzato. L’avvio della conferenza dei servizi preliminare è un passaggio importante previsto dall’iter: ora saranno gli enti competenti a svolgere tutte le valutazioni tecniche necessarie con la massima attenzione e nel rispetto delle procedure".