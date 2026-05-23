Lazio, Zazzaroni contro Lotito: "Mai sentite certe parole da un presidente!"
Ai microfoni di Radio Deejay, Ivan Zazzaroni ha commentato - insieme a Fabio Caressa - le parole di Claudio Lotito a Montecitorio, soffermandosi sulle frasi riguardanti Tommaso Paradiso e sul gravissimo attacco rivolto ai tifosi della Lazio.
TOMMASO PARADISO - "Come fai a dire che non balli e non canti se non conosci Tommaso Paradiso? Non dovresti neanche sapere che sia un cantante, potrebbe essere un astronauta. Sa benissimo chi è".
TIFOSI - Poi sulle frasi contro i tifosi, Zazzaroni aggiunge: "Non ho mai sentito un presidente dire in pubblico queste cose. Secondo me ha perso i freni inibitori. Dire 'sti stronzi' ai tifosi è una roba che... mamma mia! Chi fa il presidente di calcio non può farlo con il pensiero di guadagnare. Lo deve fare per ottenere titoli sportivi o per dare soddisfazioni. Se devi mettere apposto il bilancio tieniti le tue aziende. Il presidente di calcio ha dei clienti che sono i tifosi e sono clienti anomali, perché se tu vai male o non ottieni i risultati vengono sotto casa tua. Non succede in nessun altro settore, dove ci sono per altro problemi maggiori".