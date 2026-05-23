Sassuolo, Grosso sul futuro: "Devo parlare con la società, ma..."

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Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha presentato l'ultima giornata di campionato contro il Parma e ha parlato anche del suo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Come sto vivendo queste ore? Con grande serenità come faccio sempre, pensando a questo finale di stagione perché sarebbe bello scavallare soglia 50 per una squadra come la nostra che pian piano ha costruito le basi per progettare. Io ho un ottimo rapporto con Carnevali. Faccio parte di una società seria e ci sono cose oggettive, poi ci sono cose soggettive e proveremo a parlarne per decidere quello che succederà".

"La cosa che mi viene in mente di questo club è la proprietà seria, l'ho detto tante volte ma ci credo. Una proprietà seria e con valori, le strutture che hai a disposizione per poter provare a fare il meglio con il materiale che hai a disposizione, e un a.d. che negli anni ha dimostrato di avere qualità nel saper scegliere e io sono stato fortunato nell'averlo incontrato. Poi a cascata viene il resto perché poggiare le fondamenta su basi solide è importante. Stiamo pensando a preparare una partita per coronare una stagione straordinaria mettendo una lode. Ci proveremo per mettere un tassello a una stagione straordinaria".

"Il futuro? Dovremo parlare ma il nostro parlare sarà a prescindere di quello che succederà dopo, parleremo delle cose belle fatte e di quelle che dovremo fare, ma non è legata a quello che arriva da fuori ma sarà fatto per quello che vogliamo immaginare insieme. Lo farò con una persona seria e lo ringrazio per i complimenti che mi fa ogni volta che parla. Io penso alla partita, lo devo fare, anche considerando che ci saranno tanti ragazzi nuovi, ma la partita è nella mia testa perché c'è la voglia di fare un ulteriore passetto. Non è semplice perché andremo incontro a una squadra che ha dei valori e poi alla fine ci troveremo a prescindere da come andrà a finire".