Lazio, Gila su Pedro: "Una leggenda! Momenti preziosi insieme..."
23.05.2026 13:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Attraverso un video pubblicato su Instagram dal canale di Fantacalcio, Mario Gila ha mandato un messaggio a Pedro. L'attaccante spagnolo, infatti, giocherà la sua ultima partita con la maglia della Lazio nella gara contro il Pisa. Di seguito le parole del difensore: "Sei stato una leggenda per tutti noi ed è stato prezioso condividere tutti questi momenti con te".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.