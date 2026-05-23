Lazio, Provedel esalta Pedro: "Campione dentro e fuori dal campo"
23.05.2026 13:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Provedel saluta Pedro. Il portiere della Lazio ha omaggiato lo spagnolo, alla sua ultima gara in biancoceleste contro il Pisa, attraverso un video messaggio pubblicato sul profilo Instagram di Fantacalcio. Di seguito le sue parole e il filmato: "Pedrito, campione dentro e fuori dal campo".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.