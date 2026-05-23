Lazio, i convocati di Sarri per il Pisa: torna Patric, ma quante assenze
23.05.2026 13:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
A poche ore dal fischio d'inizio dell'ultima giornata di campionato contro il Pisa, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei calciatori convocati. Assenti Provedel, Motta, Tavares, Cataldi, Rovella, Taylor e Zaccagni. Rientrano sia Patric che Romagnoli (squalificato nel derby). Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Furlanetto, Giacomone, Pannozzo;
Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.