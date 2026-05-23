Lazio, Caressa attacca Lotito: "Deve far sognare i tifosi!"

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In onda su Radio Deejay, insieme a Ivan Zazzaroni, il telecronista Fabio Caressa ha criticato duramente le parole di Lotito rivolte a Tommaso Paradiso e ai tifosi della Lazio. Caressa si è anche espresso sul tema del sogno, fondamentale nel calcio.

"Tommaso Paradiso ha scritto una lettera molto bella e anche molto sentita. Secondo me anche molto giusta perché non era offensiva, ma era lettera di dolore che rappresentava i tifosi laziali. La risposta in cui Lotito nega di conoscere Tommaso Paradiso è una cosa davvero sgradevole secondo me. Il tifoso ha diritto al sogno. Questa cosa è fondamentale. Il dirigente può pensare alle cose pratiche, ma il sogno deve rimanere, sennò è finito tutto. Il calcio è anche questo, è follia. Se non c'è questa cosa qua è finito".