Lazio, parla Patric: "Pedro, la tua umiltà è un esempio per tutti"
23.05.2026 13:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il saluto di Patric. In occasione dell'ultima gara di Pedro con la maglia della Lazio, il regista ha mandato un video messaggio (pubblicato sul profilo Instagram di Fantacalcio) al suo compagno di squadra. Di seguito le sue parole e il filmato: "Pedro sei un campione, soprattutto la tua umiltà è un esempio per tutti noi. È stato importante anche oltre a quello che fai in campo".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.