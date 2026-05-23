F1 | Ferrari, paura per l'ex campione Alain Prost

23.05.2026 12:39 di  Giovanni Parterioli   vedi letture
F1 | Ferrari, paura per l'ex campione Alain Prost

Momenti di terrore per Alain Prost. L'ex Ferrari, quattro volte campione del mondo in Formula 1, è stato infatti ferito alla testa. La notizia ha fatto il giro del mondo, con grande preoccupazione e sgomento per quanto accaduto a un grandissimo della storia della Formula 1. In concomitanza con il Gran Premio di F1 2026 in Canada, questa notizia ha attratto l'attenzione dell'intero paddock. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> FERRARI, PAURA PROST <<<