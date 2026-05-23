F1 | Ferrari, paura per l'ex campione Alain Prost
23.05.2026 12:39 di Giovanni Parterioli
Momenti di terrore per Alain Prost. L'ex Ferrari, quattro volte campione del mondo in Formula 1, è stato infatti ferito alla testa. La notizia ha fatto il giro del mondo, con grande preoccupazione e sgomento per quanto accaduto a un grandissimo della storia della Formula 1. In concomitanza con il Gran Premio di F1 2026 in Canada, questa notizia ha attratto l'attenzione dell'intero paddock. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> FERRARI, PAURA PROST <<<