Flaminio, Ass. Onorato: "Progetto Lazio? Vi spiego ora cosa succederà..."
Un primo passo ufficiale è stato fatto. Nella lunga maratona che porterà, forse, alla costruzione del Flaminio, l'avvio della conferenza dei servizi preliminare corrisponde esattamente all'inizio di una lunga gara che la Lazio spera di poter condurre alla massima velciità possibile e senza grossi intoppi o rallentamenti. Per fare il punto su quel che attenderà i biancocelesti nei prossimi mesi, è intervenuto Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.
"Questa prima fase è tecnica, non politica. Saranno chiamati a dare il proprio giudizio gli esperti dei 39 enti coinvolti. I tempi che la procedura prevede sono: dopo 45 giorni dalla protocollazione, salvo eventuali richieste di integrazioni che potrebbero comportare ulteriori 30 giorni e in caso di esito positivo della conferenza dei servizi, il progetto dovrà ricevere il pubblico interesse prima dalla Giunta e poi dall’Assemblea Capitolina. Successivamente la Lazio dovrà sviluppare il progetto di fattibilità tecnico-economica che dovrà acquisire i pareri in una conferenza dei servizi decisoria, con le stesse tempistiche di quella preliminare. A quel punto arriva la delibera di approvazione prima della fase di gara finale”.