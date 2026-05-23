Lazio, Liverani: "Non si può fare calcio così!". E sul rapporto Sarri-Lotito...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Fabio Liverani ha detto la sua sulla stagione della Lazio e sul rapporto tra Lotito e Sarri, concentrandosi anche sul trattamento riservato al tecnico biancoceleste.

LA SITUAZIONE - "Una squadra è composta da componenti che determinano se una stagione sarà positiva o negativa. E parlando di componenti faccio riferimento a tutti: dal magazziniere al giocatore. Sono tutti importanti. L'unione di queste componenti porta 10 punti in più in un campionato. In una squadra in cui si rema tutti insieme arrivano i risultati. La Lazio deve trovare una soluzione a questa situazione. Non si può fare calcio in questo modo. Vedere un Olimpico così vuoto complica la vita ai giocatori. Faticano di più, ma non perché non vogliono dare il massimo, ma perché inconsciamente non riescono. Questo contesto è dannoso per tutto il mondo Lazio e per il bene di tutti va trovata una soluzione".

SARRI-LOTITO - "Da quando sono allenatore non ho mai avuto un colloquio con Lotito, quindi non so cosa possa dire a un allenatore. Dopo questa stagione quel che arriva a chi sta fuori è che, dopo ave ripreso lo stesso Sarri che qualche anno prima aveva dato le dimissioni, gli si nasconde del blocco del mercato. Il campionato è andato avanti con questi battibecchi. Io faccio l’allenatore e quando vado in una società mi confronto con i dirigenti, insieme decidiamo la strada giusta da seguire per il bene del club, non del singolo allenatore. Visto quello che è successo era inevitabile che l'anno andasse in questo modo. Non si è mai avuta la sensazione di unità. Ed è questo che porta la Lazio nona in classifica".

SARRI - "La credibilità di un allenatore è fondamentale in una stagione. Alla lunga, però, diventa difficile trovare qualcosa da dire ai giocatori. Oggi trovi un alibi, un'altra volta lo togli. Sarri però è riuscito a mantenere la sua credibilità”.