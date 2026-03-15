Immobile: "La Lazio può dire la sua. Felice che i tifosi tornino allo stadio"

15.03.2026 21:35 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Immobile: "La Lazio può dire la sua. Felice che i tifosi tornino allo stadio"

Prima della sfida tra Lazio e Milan, l'ex bomber biancoceleste Ciro Immobile ha rilasciato un'intervista ai microfoni di MilanNews.it. Sulla gara che vedrà il ritorno dei tifosi all'Olimpico ha dichiarato:

"Sono felice che la gente tornerà allo stadio per questa partita così importante: so quanto la gente ami la squadra. La vedrò molto volentieri se posso. La Lazio è sempre una squadra che può dare fastidio a chiunque, a maggior ragione con il ritorno dei tifosi: ben allenata e ben organizzata, può dire la sua senz'altro". 

Sulle partite disputate contro i rossoneri, invece, ha detto: "Bei ricordi, anche la semifinale di Coppa Italia: erano sempre partite toste contro una squadra fortissima ma che mi facevano divertire. Il giocatore più forte rossonero che ho incontrato? Donnarumma o Ibra. A livello di personalità e di farsi sentire in campo erano loro".

Ciro, infine, ha parlato così di un passato interesse del Milan: "Si, è vero, anche quando c'era Gattuso come allenatore. Però quella era una Lazio forte che era al livello del Milan: era stata fatta una scelta di cuore anche perché è difficile dire di no a una squadra così importante, in quel momento me la sentivo così. Mi sarebbe piaciuto? Beh a chi non sarebbe piaciuto? (ride, ndr) Ma come ti ho detto in quel momento ero felice alla Lazio"

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.