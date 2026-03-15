Lazio - Milan, promessa mantenuta: Sarri sotto la Nord prima del fischio d'inizio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Promessa mantenuta. I tifosi gliel'avevano chiesto pubblicamente, Maurizio Sarri in conferenza stampa aveva già anticipato che, prima di Lazio-Milan, sarebbe andato sotto la Nord per ritrovare quel popolo biancoceleste che è mancato tantissimo nelle ultime gare. E così è stato: l'allenatore, a qualche minuto dal fischio d'inizio, è andato sotto la Curva, che in quel momento stava regalando l'ennesima spettacolare scenografia.

Cori nei suoi confronti e un bagno di lazialità per il tecnico che, dopo aver detto a più riprese quanto il calore del pubblico fosse mancato quando l'Olimpico era vuoto, ha potuto godersi l'affetto e l'amore di un popolo che, in una situazione di forte contestazione nei confronti della società, vuole ripartire dal suo Comandante.