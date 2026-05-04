Lazio, Cucchi esalta Noslin: "Determinane non solo per il gol"
04.05.2026 23:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Torna a vincere la Lazio di mister Sarri che batte la Cremonese grazie ai gol di Isaksen e Noslin che, annullano, il vantaggio iniziale di Bonazzoli. Al termine della sfida ecco l'analisi di Riccardo Cucchi su X.
"Dopo un primo tempo davvero modesto, la Lazio si scuote nella ripresa e in rimonta va a prendersi la vittoria a Cremona. Noslin determinante, e non solo per il gol del successo".
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autore
Jessica Reatini
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