Lazio - Milan, le formazioni ufficiali: Patric in regia, Maldini dal 1'
15.03.2026 19:44 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO - MILAN
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Dia. All.: Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupiñán; Leão, Pulisic. All. Allegri