Lazio, Przyborek è pronto all'esordio? Il punto di Sarri in conferenza stampa
14.03.2026 19:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Nel finale di stagione della Lazio c'è attesa anche per vedere l'esordio in Serie A e con la maglia biancoceleste di Adrian Przyborek. Del trequartista polacco ha parlato Maurizio Sarri nella conferenza stampa di presentazione della partita di comani contro il Milan.
"Se io chiedo ai miei di andare per obiettivi, poi io devo essere il primo a cercarli. Quindi metterò sempre la formazione che mi garantisce il risultato. Przyborek sta mostrando segnali incoraggianti vista l'età, poi vediamo quando sarà pronto".
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.