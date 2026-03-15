Lazio, Provstgaard a LSC: "Uno stadio pieno d'amore. Il Milan..."
15.03.2026 20:04 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Big match in arrivo. Lazio e Milan pronte a farsi la guerra. A pochi passi dalla sfida ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Provstgaard “I tifosi sono importanti per noi, l’atmosfera sarà bellissima e calda, uno stadio pieno d’amore. Stasera sarà dura ma dobbiamo fare una partita con grande motivazione, dovremo avere un alto livello fisico e tecnico, loro sono forti. Gara più importante quella col Milan? Io penso che tutte siano importanti sia per me che per la squadra, però sì questa è importante”.