Ex Lazio | Caicedo sfotte la Roma dopo il 2-1 di Como: "Malen Malen"
15.03.2026 20:25 di Simone Locusta
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
La Roma perde 2-1 lo scontro diretto contro il Como complicando così la lotta per il quarto posto. Nulla è compromesso, ma i tre punti pesano e gli uomini di Fabregas se li sono presi con caparbietà dopo esser passati in svantaggio, sfruttando anche l'espulsione di Wesley per doppia ammonizione.
In seguito alla sconfitta, l'ex calciatore biancoceleste e beniamino dei tifosi Felipe Caicedo ha deriso i giallorossi sul proprio profilo X. "Malen Malen", questo il messaggio del centravanti, che ha scelto di usare un gioco di parole con il cognome del centravanti giallorosso Donyell Malen.
Malen Malen #ComoRoma— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) March 15, 2026
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.