Lecce, Banda dimesso dall'ospedale di Napoli: i dettagli

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Sospiro di sollievo per Lameck Banda. Nella giornata di ieri, l'attaccante del Lecce si è accasciato al suolo nel finale del match contro il Napoli. Prontamente soccorso dello staff sanitario, il giocatore è stato portato all'ospedale Cardarelli del capoluogo campano per precauzione per effettuare gli accertamenti del caso.

Una situazione che, per fortuna, è stata da subito sotto controllo come ha dichiarato al termine della partita anche lo stesso allenatore salentino Eusebio Di Francesco: "Si era preoccupato parecchio per la botta. Sembra sia stato condizionato, non mi ero accorto della situazione poi ho visto la reazione del ragazzo: fortunatamente l'ha avuta sulla parte destra, credo si risolva nel migliore dei modi".

Accertamenti che hanno dato esito negativo e per questo motivo nella mattinata di oggi, il ragazzo è stato dimesso dall'ospedale.