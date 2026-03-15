Lazio, Sarri a Dazn: "È bellissimo ritrovare la nostra gente"
15.03.2026 20:15 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lazio - Milan, Maurizio Sarri ha commentato il ritorno dei tifosi all'Olimpico e la scelta di Patric nel ruolo di regista. Ecco di seguito le parole del tecnico biancoceleste:
"Per noi è determinante ritrovare la nostra gente, è bellissimo. Un popolo particolare, dall'esterno non ci si può rendere conto. Patric? Abbiamo tutti fuori, bisogna arrangiarsi, Patric un po' di palleggio ce l'ha quindi può darci una mano. Quando abbiamo palla non dobbiamo perderal in maniera banale, loro sono letali, non dobbiamo sprecare la palla. Maldini? Sta crescendo, speriamo che continui".