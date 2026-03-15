Lazio - Milan, il gesto di Tare durante l'intervallo: il retroscena
Primo tempo non certamente facile per il Milan, che ha subito il gol dell'1-0 da parte della Lazio, chiudendo la prima frazione di gioco in svantaggio. La pressione è tanta per la squadra di Allegri che, dopo il pareggio dell'Inter, ha l'occasone di riaprire ulteriormente la lotta per lo Scudetto. Ma i primi 45' contro la Lazio hanno dato tutt'altre risposte.
E la delicatezza del momento è stata confermata dal gesto del ds Tare nel corso dell'intervallo. Come riferisce MilanNews.it, nei 15 minuti di pausa tra il primo e il secondo tempo di Lazio-Milan il direttore sportivo Igli Tare e Matteo Gabbia, presente all'Olimpico nonostante l'infortunio, sono scesi negli spogliatoi per stare al fianco della squadra, che non ha di certo vissuto un primo tempo facile, non solo per lo svantaggio.