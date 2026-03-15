Lazio, Marchetti: "Sarri ha dato un senso a questa stagione. Su Maldini..."

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L'ex portiere della Lazio, Federico Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la partita di questa sera contro il Milan. L'ex estremo difensore biancoceleste ha analizzato lo stato d'animo delle due squadre e alcuni singoli.

UMORI - "Le due squadre arrivano con umori opposti. Il Milan arriva carico dopo il derby. La Lazio viene da un periodo difficile, l’ambiente non è sereno, anche se devo dire che Sarri è riuscito a tenere questa stagione viva, soprattutto con l’obiettivo della finale di Coppa Italia”.

IL RITORNO DEI TIFOSI - “Il ritorno dei tifosi è determinante. Conosco bene l’Olimpico, ho vissuto lo stadio vuoto e ricordo com’è penalizzante per energia e trasporto del pubblico. Darà una spinta ulteriore a questa squadra”.

ZACCAGNI - “Sicuramente quest’anno è al di sotto dei suoi standard. Mancano i suoi gol e le sue giocate, ci si affida a Isaksen che sta facendo una buona stagione. Sarri vede Maldini punta centrale e si sta allenando a questo nuovo ruolo. Eravamo a Spezia insieme, ha grandi qualità. Faceva l’esterno, sarà una scommessa in quel ruolo”.

LEAO E MALDINI - “Leao e Maldini non sono punte, spalle alla porta fanno fatica. Poi possono anche fare quel ruolo, ma hanno altre caratteristiche”.