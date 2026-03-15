Ex Lazio | Cana torna a Roma e ritrova Lulic: lo scatto - FOTO
15.03.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Gaetano
Serata a tinte biancocelesti. Due vecchi compagni alla Lazio si ritrovano: sono Lorik Cana e Senad Lulic, come si vede dal profilo Instagram dell'ex difensore albanese. I due si sono scattati una foto, pubblicata insieme all'emoji di un'aquila a ricordare il loro passato vissuto insieme nella Capitale. Di seguito l'immagine.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.