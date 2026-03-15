Juve, Spalletti protesta e cita la Lazio: "Lì la distanza non contava..."

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La Juventus ha battuto l'Udinese: decisivo il gol di Boga. Tante proteste però nel secondo tempo per il raddoppio annullato a Conceicao, dove l'arbitro Mariani ha considerato 'impattante' la posizione di Koopmeiners (in fuorigioco) sulla visuale di Okoye in porta. Dopo il triplice fischio, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha parlato dell'episodio ai microfoni di Dazn, citando anche il pareggio contro la Lazio.

In quel caso era stata annullata la rete del vantaggio di Koopmeiners per l'offside di Thuram di fronte a Provedel. Di seguito le sue parole in merito: "La partita di merito doveva essere chiusa con il gol di Conceicao, che per me è buono perché Conceicao non è fermo, sta andando via ed è in direzione opposta. Okoye vede sempre la palla e non è l'unico elemento. Allora si torna alla partita contro la Lazio. Qui lui va via dalla visuale del portiere, la vede sempre la palla e non è fermo ma in movimento. E' vicino ma la vicinanza non conta, tanto che anche il portiere non ha detto niente. Cinque metri più avanti contro la Lazio ci è stato dato fuorigioco avanti, e allora lì la distanza non contava. Diventa difficile, non è giusto mettere in discussione la partita".