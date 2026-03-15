Lazio, Gila a Dazn: "Se vogliamo battere il Milan dobbiamo..."
15.03.2026 21:46 di Simone Locusta
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Durante l'intervallo di Lazio - Milan è intervenuto ai microfoni di Dazn Mario Gila. La prima frazione si è conclusa con gli uomini di Sarri in vantaggio per 1-0, per portare a casa il risultato serve continuare sugli stessi ritmi secondo il centrale spagnolo. Ecco di seguito le sue parole.
"Dobbiamo creare azioni come nel primo tempo, siamo stati bravi con la palla e abbiamo ripulito situazioni dove pressavano alti. Siamo contenti del primo tempo, dobbiamo continuare così per portare a casa i tre punti".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.