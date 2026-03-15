Flaminio, il Campidoglio scrive alla Lazio. E spuntano due "sorprese"
RASSEGNA STAMPA - Il Campidoglio scrive alla Lazio per il Flaminio. E nella lettera spuntano almeno un paio di "sorprese", spiega Il Messaggero. Il primo passaggio azzerra tutto l'iter che era stato avviato a dicembre 2024: "Si prende atto che, con nota del 19.02.2026, la Lazio ha comunicato che la documentazione allegata sostituisce integralmente la documentazione precedentemente consegnata. Pertanto, con la presente, si dà atto della chiusura del precedente procedimento, avviato il 13 dicembre 2024".
Subito dopo, la seconda sorpresa: la Lazio doveva consegnare un progetto preliminare, ha messo a punto un progetto più avanzato ed elaborato. Si legge nella lettera fatta pervenire a Formello: "In merito al livello progettuale richiesto dalla norma per la presente fase procedurale, ossia il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, dall'analisi della documentazione trasmessa, la Lazio ha presentato documentazione tecnica rispondente al livello di Progettzione di Fattibilità superiore a quello stabilito dalla normativa".