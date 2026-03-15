Lazio - Milan, altro spettacolo della Nord: la scenografia della curva
15.03.2026 20:48 di Mauro Rossi
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Torna allo stadio la tifoseria della Lazio e lo fa ancora una volta regalando spettacolo sugli spalti. Come anticipato negli scorsi giorni, infatti, durante l’ingresso in campo delle due squadre la Curva Nord ha regalato una nuova scenografia di assoluto impatto. “Scudo e spada della Lazio e dei laziali” lo striscione, sovrastato dall’immagine di un tifoso biancoceleste in rappresentanza di tutti i laziali con lo scudo biancoceleste contrassegnato dalla scritta Curva Nord e con l’aquila appoggiata sopra e con una spada nell’altra mano. Scudo e spada riproposti poi anche dal resto della curva ai lati della scenografia.