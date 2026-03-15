Lazio - Milan, Caicedo: "Primo tempo senza senso di Patric. Sarri è un genio"
15.03.2026 21:45 di Christian Gugliotta
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
All'intervallo di Lazio - Milan, i biancocelesti comandano per 1-0 grazie alla rete di Gustav Isaksen. I primi 45 minuti di gioco, hanno visto la squadra di Sarri dominare la gara, offrendo una prestazione di un livello difficilmente raggiunto nel corso di questa stagione.
Ad apprezzare la prova della Lazio è stato anche Felipe Caicedo che, sul proprio profilo X, ha esaltato il lavoro del tecnico, evidenziando anche l'operato di Patric nel ruolo di regista. Queste le sue parole: "Il Primo tempo di Gabarron che senso ha? Sarri è un genio".
Il primo tempo di gabarron che senso ha?— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) March 15, 2026
Sarri e un genio #LazioMilan
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.