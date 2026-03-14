Lazio, Furlanetto al posto di Motta? Sarri fa chiarezza in conferenza
14.03.2026 15:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Maurizio Sarri, nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita tra Lazio e Milan, ha parlato anche del ruolo in squadra di Edoardo Motta e della possibilità di un'alternanza con Alessio Furlanetto.
"Penso che bisogna puntare su uno e farlo crescere. Uno ha 20 presenze tra i pro, l'altro 12-13. Sono in fase di formazione a prescindere dall'età. Ora stiamo provando con Motta, vediamo nelle prossime partite".
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.