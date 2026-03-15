Lazio - Milan, Rovella e lo spettacolo della Nord: la reazione alla scenografia - FT
15.03.2026 21:05 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Dopo partite giocate in un Olimpico praticamente deserto, in occasione di Lazio-Milan i tifosi sono tornati, regalando l'ennesima splendida coreografia. Prima l'intera squadra sotto la Nord, poi il saluto di Sarri.
Ma lo spettacolo è stato apprezzato anche da cui, solamente a causa di un infortunio, non è in campo. Stiamo parlando di Nicolò Rovella che, presente all'Olimpico, ha ricondiviso sul proprio profilo Instagram un'immagine della scenografia della Nord aggiungendo un cuore bianco e uno celeste. La squadra ne aveva bisogno: seppur dagli spalti, il centrocampista ex Monza si gode lo spettacolo.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.