Serie A | Prima Vitinha e poi Ostigard: il Genoa affonda il Verona
15.03.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Vince ancora il Genoa di De Rossi. Battuto il Verona grazie ai gol nel secondo tempo di Vitinha e Ostigard, che permettono ai rossoblù di guadagnare altri tre punti e di salire al tredicesimo posto in classifica (quota 33). Resta penultima a 18, invece, la squadra di Sammarco, in attesa della gara tra Pisa e Cagliari e delle altre sfide per la lotta salvezza.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.