PRIMAVERA | Lazio - Juve 2-2: Sulejmani trova il pari allo scadere
Il gol allo scadere di Sulejmani permette alla Lazio Primavera di acciuffare il pareggio in rimonta contro la Juventus. Dopo aver chiuso il primo tempo con un doppio svantaggio firmato Tiozzo e Durmisi, la squadra di Punzi trova la reazione a inizio ripresa, accorciando le distanze con Canali. Nel finale, poi, Vallana viene espulso per un fallo in area su Bordoni e Sulejmani è glaciale dal dischetto, trovando il gol del 2-2 al 90’. I biancocelesti, così, salgono a quota 39 punti, restando a meno quattro dai bianconeri.
Primavera 1 | 30ª giornata
Sabato 14 marzo 2026, ore 13:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci, Bordon, Bordoni; Cangemi (46' Canali), Santagostino (46' Gelli), Munoz (75' Battisti), Farcomeni (81' Calvani), Cuzzarella; Sulejmani, Sana Fernandes (46' Serra). A disp.: Bosi, Ciucci, Marinaj, Trifelli, Montano, Iorio. All.: Francesco Punzi.
JUVENTUS: Radu (46' Huli), Montero, Finocchiaro (80' Bracco), Leone (70' Bellino), Verde, Durmisi, Vallana, Grelaud, Tiozzo (56' Keutgen), Borasio, Makiobo (80' Milia). A disp.: Nava, Comellas, Sylla, Ceppi, De Brul, Gielen. All.: Simone Padoin
Arbitro: Aldi (sez. Lanciano)
Assistenti: Bosco - Di Carlo
Marcatori: Tiozzo (2', J), Durmisi (36', J), Canali (51', L), Sulejmani (90', L).
Ammoniti: Borasio (J), Bordoni (L), Keutgen (J).
Espulsi: Vallana (J).
Recupero: 1' p.t., 6' s.t.
SECONDO TEMPO
90'+6' - Triplice fischio! Lazio Primavera - Juventus termina 2-2.
90' - L'arbitro assegna sei minuti di recupero.
90' - GOOOOOL DELLA LAZIO! Sulejmani apre il piattone dagli 11 metri e spiazza il portiere. Tutto in parità.
89' - Juventus in dieci! Espulso Vallana per il fallo di reazione che ha portato al calcio di rigore.
89' - Rigore per la Lazio! Contatto in area tra Vallana e Bordoni, l'arbitro assegna il penalty.
88' - Chance Lazio. Pernaselc
87' - Keutgen entra scomposto su Cuzzarella e viene ammonito.
86' - Juve vicina al colpo del ko. Splendido tentativo in rovesciata di Bracco, pallone di poco fuori.
82' - Battisti ci prova dalla distanza, la cocnlusione esce centrale e viene bloccata da Huli.
81' - Ultimo slot anche per Punzi: Calvani prende il posto di Farcomeni.
80' - Ultimi due cambi per gli ospiti: escono Finocchiaro e Makiobo, al loro posto Bracco e Milia.
75' - Sostituzione tra le fila biancocelesti: fuori Munoz, dentro Battisti.
75' - Ammonito Bordoni.
70' - Nella Juve Bellino entra al posto di Leone.
64' - Cuzzarella va via a Borasio che lo trattiene per la maglia: l'arbitro estrae il primo giallo del match.
61' - Ottimo spunto di Leone, che penetra in area e prova la conclusione. Il suo tentativo esce strozzato ed è facile preda di Pannozzo.
56' - Cambia ancora Padoin: Keutgen prende il posto di Tiozzo.
51' - GOOOOL DELLA LAZIO! Canali riceve un cross in area e conclude trovando il corpo di Grelaud. Sulla ribattuta, il biancoceleste subentrato trafigge Huli e accorcia le distanze.
46' - Inizia la ripresa.
46' - Sostituzione forzata nella Juve: esce il portiere Radu, dentro il secondo Huli.
46' - Triplo cambio per Punzi: dentro Canali, Serra e Gelli, fuori Cangemi, Sana Fernandes e Santagostino.
PRIMO TEMPO
45'+2' - Termina il primo tempo: 0-2 all'intervallo.
45'+2' - Durmisi riceve in area e prova a liberare il sinistro: Bordoni si immola e mura la sua conclusione.
45' - Concessi due minuti di recupero.
38' - Grande accelerazione in contropiede di Sana Fernandes: il portoghese entra in area e incrocia col mancino, trovando la risposta di Radu.
36' - Raddoppia la Juve. Durmisi stacca tutto solo su corner e schiaccia in porta di testa. Pannozzo non perfetto sul tentativo di parata.
35' - Alza la pressione la Lazio: la squadra di Punzi prova a reagire.
23' - Cuzzarella prova a sorprendere Radu sul primo palo: il portiere bianconero fa buona guardia e si rifugia in angolo.
20' - Grande chance per la Juve. Leone arriva sul fondo e crossa in area per Makiobo, che si coordina di prima intenzione senza trovare lo specchio.
16' - Gli ospiti ci provano con un calcio da fermo di Finocchiaro: il suo tentativo dal limite termina alto.
15' - Farcomeni ci prova su punizione dalla grande distanza, Radu blocca senza problemi.
8' - Bianconeri ancora pericolosi. Tiozzo si libera al limite dell'area e lascia partire un potente sinistro che termina di poco largo.
2' - Gol della Juventus. I bianconeri vanno avanti al primo affondo grazie a un tiro di Tiozzo, che trova una deviazione di Pernaselci e buca Pannozzo.
1' - Fischio d'inizio, il match è partito!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Juventus, gara valida per la trentesima giornata di campionato. Reduce dal ritorno alla vittoria contro il Bologna, la squadra di Punzi cerca il secondo successo consecutivo, che permetterebbe di andare a meno uno dai bianconeri, ottavi in classifica con 42 punti, oltre che acquisire un buon divario sulla zona retrocessione. Appuntamento alle ore 13:00 per il calcio d'inizio.