Formula 1 | Hamilton contro Leclerc da infarto: il punto dalla Ferrari
15.03.2026 10:36 di Giovanni Parterioli
Andrea Kimi Antonelli fa la storia e vince il Gp della Cina 20 anni dopo Giancarlo Fisichella in Malesia per l'Italia. Nello sfondo dell'inno di Mameli a far parlare tantissimo è stato il duello fra Hamilton e Leclerc, durissimo. I tifosi della Ferrari hanno trattenuto il fiato. Alla fine dalla Ferrari è arrivato un commento a questo duello in cui i due si sono anche toccati. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> FERRARI, HAMILTON-LECLERC CONTRO <<<