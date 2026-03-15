Non solo Lazio - Milan: ecco le altre partite di Serie A in programma
Prosegue il ventinovesimo turno di Serie A dopo l'anticipo del venerdì e le gare giocate nella giornata di ieri. Oggi ci sono altre cinque sfide in programma, inclusa ovviamente quella tra Lazio e Milan, il cui fischio d'inizio arriverà alle 20.45. La domenica inizierà, come di consueto, con l'appuntamento del lunch match: alle 12.30 si giocherà Verona-Genoa, mentre alle 15.00 l'arbitro darà il via di due match: Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna, derby emiliano.
Como-Roma è in programma alle 18.00. Un vero e proprio scontro diretto al Sinigaglia, con la Juventus che, nel frattempo, ha battuto l'Udinese e superato entrambe le contendenti per il quarto posto. In serata, infine, un Olimpico nuovamente pieno farà da teatro a Lazio-Milan, con i rossoneri che vorranno sfruttare il passo falso dell'Inter contro l'Atalanta (1-1). Il turno si chiuderà solamente domani con Cremonese-Fiorentina.